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Общество

Полиция провела в Псковской области операцию «Здоровье»

В Псковской области прошла операция «Здоровье» по предупреждению распространения наркомании и алкоголизма в молодежной среде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В рамках операции «Здоровье» при содействии педагогического состава и администрации образовательных учреждений области с учащимися и их родителями проведены 122 лекции антинаркотической и антиалкогольной направленности, 363 индивидуальные профилактические беседы.

По итогам проведения операции сотрудники полиции составили 228 протоколов об административных правонарушениях, совершенных подростками и взрослыми в отношении несовершеннолетних. В Пскове и Острове выявлены факты повторной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, повлекшие возбуждение уголовных дел в отношении продавцов. В Пскове установлен также факт склонения несовершеннолетней к потреблению наркотиков.

Межведомственные мероприятия по противодействию распространения алкоголизма и наркомании в среде несовершеннолетних продолжаются.

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