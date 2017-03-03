В Псковской области инспекторы ДПС будут использовать для измерения скорости новые приборы

17:26, 03 марта 2017, ПАИ

В Псковской области сотрудники ДПС будут использовать для измерения скорости движения транспортных средств модернизированные приборы «Бинар». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с указанием МВД России в 2016 году на территории региона было прекращено использование в повседневной деятельности сотрудников ГИБДД мобильных средств фото- и видеофиксации скорости транспорта. Однако, в дальнейшем было предусмотрено использование комплексов «Бинар» в служебной деятельности сотрудниками специализированной роты ДПС.

«В связи со складывающейся сложной оперативной обстановкой в области обеспечения безопасности дорожного движения на территории Псковской области в 2017-ом году, а также многочисленными нарушениями скоростного режима водителями транспортных средств, приказом областного УМВД от 18 февраля была утверждена инструкция о порядке применения мобильных комплексов фото- видеофиксации «Бинар». С их помощью сотрудники специализированной роты ДПС оперативного реагирования УМВД России по Псковской области будут регистрировать нарушения Правил дорожного движения», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники специализированной роты ДПС оказывают практическую помощь территориальным отделам ГИБДД с использованием измерителей скорости движения транспортных средств радиолокационных с видеофиксацией «Бинар», добавили в управлении.