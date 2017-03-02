В Пскове два попавших в ДТП водителя минивэнов отказались от проверки на трезвость

12:04, 03 марта 2017, ПАИ

2 марта в Пскове два водителя автомобилей марки «Фольксваген» совершили ДТП и отказались от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

На улице Пригородной, 2 57-летний водитель автомобиля «Фольксваген Шаран» наехал на стоящую на запрещающий сигнал светофора машину «Опель Астра», за рулем которой находился 24-летний молодой человек. В результате аварии водитель последнего автомобиля получил незначительные травмы. Второй автомобилист с места происшествия скрылся, но позже был установлен.

На 225-м километре трассы Великий Новгород - Псков 57-летний водитель машины «Фольксваген Шаран» выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с «Рено Логан» под управлением 44-летней женщины. В этой аварии никто не пострадал.