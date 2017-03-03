Псковичей приглашают на заседание стендап-клуба

15:39, 03 марта 2017, ПАИ

Псковичей приглашают на заседание стендап-клуба (18+), который состоится 4 марта в 21:30 в «Эспрессо баре» (ЦУМ, 3-й этаж). Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы встречи.

«С каждым днем стендап как юмористический жанр становится все популярнее, и Псков не остается в стороне от этого движения. В городе растет количество любителей хорошего юмора, а ярким показателем этого являются ежемесячные встречи псковского стендап клуба. Во время стендапа человек рассказывает со сцены о себе, о своих проблемах и о том, что его волнует. Для этого нужно не только хорошее чувство юмора, но и отчасти актерский талант, ведь совсем не просто в одиночку удержать внимание целого зала», - отметили организаторы.

Юмористические вечера псковского стендап клуба проходят раз в месяц. Участники и гости таких встреч – это люди, которые любят и умеют посмеяться над собой, окружающими и тем, что происходит в мире. Членами клуба являются Алексей Шамутило, Станислав Романов, Максим Пантелеев, Роман Афанасьев, Влад Васильев и дуэт ведущих ДягилевРобин.

«Если вы считаете, что над любой жизненной ситуацией можно посмеяться, то вам точно сюда. Это хороший способ провести досуг вечером выходного дня», - приглашают организаторы.