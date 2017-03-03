Псковские полицейские присоединятся к всероссийской акции «8 Марта - В каждый Дом»

12:54, 03 марта 2017, ПАИ

В рамках всероссийской акции «8 Марта - В каждый Дом» участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники ГИБДД поздравят женщин с праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области со ссылкой официального представителя ведомства Ирину Волк.

Основная цель планируемых мероприятий заключается, в частности, в укреплении доверительных отношений между полицией и обществом, создании между сотрудниками и гражданами взаимопонимания в деле обеспечения общественной безопасности своего двора, улицы, района.

«Инспекторы по делам несовершеннолетних смогут ещё раз встретиться и пообщаться с юными гражданами. Возможно, именно эта встреча, исполненная положительных эмоций, станет поводом для откровенного разговора с детьми, что убережёт их от необдуманных поступков. Особая роль выпадает сотрудникам Госавтоинспекции, которые примут участие в «Цветочном патруле» и будут вручать букеты участницам дорожного движения, находящимся за рулём своих авто. Даря символ весны, сотрудники планируют напомнить о правилах поведения на дороге и опасностях, которые таит в себе весенняя погода» - сказала Ирина Волк.