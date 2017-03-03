0
12:29
Персонал «Псковэнерго» подготовился к работе в условиях раннего паводка
12:09
Отреченie (ЛОНГРИД)
11:21
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Нет конца беспределу и вандализму в дендропарке!
10:29
На Псковском и Чудском озёрах пока нет открытых участков воды, а на реке Великой появились промоины
09:42
6 и 7 марта в Пскове будет работать выездной флюорограф
09:07
В Госдуму внесён законопроект о праве жильцов определять размер расходов на общедомовые нужды
20:47
Жителям деревни Шелково Великолукского района рассказали о противопожарной безопасности
Еще новости
Общество

Псковские полицейские присоединятся к всероссийской акции «8 Марта - В каждый Дом»

В рамках всероссийской акции «8 Марта - В каждый Дом» участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники ГИБДД поздравят женщин с праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области со ссылкой официального представителя ведомства Ирину Волк.

Основная цель планируемых мероприятий заключается, в частности, в укреплении доверительных отношений между полицией и обществом, создании между сотрудниками и гражданами взаимопонимания в деле обеспечения общественной безопасности своего двора, улицы, района.

«Инспекторы по делам несовершеннолетних смогут ещё раз встретиться и пообщаться с юными гражданами. Возможно, именно эта встреча, исполненная положительных эмоций, станет поводом для откровенного разговора с детьми, что убережёт их от необдуманных поступков. Особая роль выпадает сотрудникам Госавтоинспекции, которые примут участие в «Цветочном патруле» и будут вручать букеты участницам дорожного движения, находящимся за рулём своих авто. Даря символ весны, сотрудники планируют напомнить о правилах поведения на дороге и опасностях, которые таит в себе весенняя погода» - сказала Ирина Волк.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Персонал «Псковэнерго» подготовился к работе в условиях раннего паводка
03 марта 2017
Персонал «Псковэнерго» подготовился к работе в условиях раннего паводка
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Нет конца беспределу и вандализму в дендропарке!
03 марта 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Нет конца беспределу и вандализму в дендропарке! 2
На Псковском и Чудском озёрах пока нет открытых участков воды, а на реке Великой появились промоины
03 марта 2017
На Псковском и Чудском озёрах пока нет открытых участков воды, а на реке Великой появились промоины
6 и 7 марта в Пскове будет работать выездной флюорограф
03 марта 2017
6 и 7 марта в Пскове будет работать выездной флюорограф
В Госдуму внесён законопроект о праве жильцов определять размер расходов на общедомовые нужды
03 марта 2017
В Госдуму внесён законопроект о праве жильцов определять размер расходов на общедомовые нужды
Жителям деревни Шелково Великолукского района рассказали о противопожарной безопасности
02 марта 2017
Жителям деревни Шелково Великолукского района рассказали о противопожарной безопасности
В Пскове выставили аппарат Морзе, с которого была послана телеграмма об отречении Николая II
02 марта 2017
В Пскове выставили аппарат Морзе, с которого была послана телеграмма об отречении Николая II 9
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 3 марта
02 марта 2017
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 3 марта

Идет загрузка...