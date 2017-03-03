«Поэзию весны» представили в псковской библиотеке в преддверии 8 марта

12:46, 03 марта 2017, ПАИ

Выставка «Когда порой влюбляется поэт» открылась в Центральной городской библиотеке Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, накануне Международного женского псковичей приглашают на выставку поэтических сборников, изданных в малоформатной серии «Стихи о любви». Название экспозиции взято из книги поэта Эдуарда Асадова.

В книгах серии – стихи отечественных поэтов ХIХ-ХХ веков, в «Стихи о любви» включена лирика более 30 авторов. Поэзия отражает женский и мужской взгляд на отношения, философские направления своего времени и личный опыт авторов. Представлены поэты Николай Гумилев, Федор Тютчев, Осип Мандельштам, Константин Бальмонт, Николай Заболоцкий, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Юрий Визбор, Владимир Высоцкий, Роберт Рождественский, Арсений Тарковский, Эдуард Асадов, Римма Казакова, Лариса Рубальская.

Выставка открыта на абонементе Псковской городской библиотеки (улица Конная, 6) с 11:00 до 19:00 ежедневно.