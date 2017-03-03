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Соцсфера

Австрийские благотворители помогли приобрести стройматериалы и инструменты для воспитанников Опочецкой школы-интерната

Благодаря австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» для практических занятий воспитанников Опочецкой специальной школы-интерната удалось приобрести различные строительные материалы и инструменты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения Российского детского фонда.

В этой школе-интернате проживают и воспитываются около 90 ребят с особенностями в развитии и ограниченными возможностями здоровья. Для того, чтобы в будущем воспитанники школы-интерната смогли успешно адаптироваться в обществе, в рамках обучения они получают трудовую допрофессиональную подготовку: их обучают сельскохозяйственному труду, столярному, швейному и штукатурно-малярному делу. Особое место занимают уроки строительного и штукатурно-малярного дела, где учащиеся не только постигают теоретические азы специальности, но и учатся проводить косметический ремонт помещений. Выпускники выбирают полученные в школе строительные специальности для дальнейшего обучения в колледже: каменщик, штукатур-маляр, печник.

«В производственных мастерских ребята учатся отделке помещений, и для практических занятий им необходимо большое количество материалов и инструментов: воспитанники узнают о различных видах штукатурки, краски и растворов, получают навыки по оклейке стен обоями и облицовке плиткой», - рассказали в Детском фонде. В рамках социального проекта «Взялся за дело, выполняй его умело», поддержанного благотворительной ассоциацией «Маленькие сердца», для воспитанников приобрели разнообразные строительные материалы и инвентарь на сумму около 2 тыс. 800 евро. Средства выделил Герберт Степич, который многие годы занимал пост генерального директора международной сети «Райффайзенбанк» и уже более 10 лет реализует благотворительные проекты в своем благотворительном фонде Stepic CEE.

От имени воспитанников Опочецкой специальной школы-интерната Детский фонд поблагодарил Герберта Степича, благотворительную ассоциацию «Маленькие сердца» и лично её президента Паскаль Вайер за участие в судьбах особенных детей. Напомним, что в 2015 году при поддержке «Маленьких сердец» в школе-интернате была реконструирована столярная мастерская, кроме того, П. Вайер активно поддерживает образовательные проекты и в других интернатных учреждениях Псковской области. 

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