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Общество

Опочан призвали с предельным вниманием относиться к детям на дороге

В Опочке дорожные полицейские провели пропагандистскую акцию вблизи пешеходных переходов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе профилактического мероприятия стражи порядка вручили автолюбителям обучающие материалы по безопасности дорожного движения, а детям - световозвращатели.

Главной целью рейда было привлечение внимания водителей транспортных средств к обеспечению безопасности дорожного движения в зоне пешеходных переходов. Не остались в стороне и пешеходы.

Всем участникам профилактического мероприятия вручили буклеты по Правилам дорожного движения и памятки «Осторожно, дети!»

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