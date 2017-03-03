Опочан призвали с предельным вниманием относиться к детям на дороге

14:16, 03 марта 2017, ПАИ

В Опочке дорожные полицейские провели пропагандистскую акцию вблизи пешеходных переходов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе профилактического мероприятия стражи порядка вручили автолюбителям обучающие материалы по безопасности дорожного движения, а детям - световозвращатели.

Главной целью рейда было привлечение внимания водителей транспортных средств к обеспечению безопасности дорожного движения в зоне пешеходных переходов. Не остались в стороне и пешеходы.

Всем участникам профилактического мероприятия вручили буклеты по Правилам дорожного движения и памятки «Осторожно, дети!»