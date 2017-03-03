Отдел судебных приставов Опочецкого и Красногородского районов стал лучшим в регионе по итогам 2016 года

15:12, 03 марта 2017, ПАИ

Определены победители смотра-конкурса на звание «Лучшее структурное подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области» по итогам работы за 2016 год. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, первое место занял отдел судебных приставов Опочецкого и Красногородского районов, второе – ОСП Гдовского района, третье – ОСП Стругокрасненского и Плюсского районов.

Также в смотре-конкурсе определили лучшие отделы по основным направлениям деятельности. Так, отдел судебных приставов города Великие Луки по итогам 12 месяцев получит почетный переходящий вымпел «За лучшую организацию исполнительного производства», отдел судебных приставов Стругокрасненского и Плюсского районов — «За лучшую организацию дознания», отдел судебных приставов Себежского и Пустошкинского районов — «За лучшую организацию обеспечения установленного порядка деятельности судов», отдел судебных приставов Опочецкого и Красногородского районов - «за лучшую организационно-управленческую деятельность».

Награждение победителей пройдет на коллегии, которая состоится 15-16 марта. Почетные грамоты начальникам отделов вручит руководитель Управления ФССП России по Псковской области Сергей Колесников.

Отметим, для определения рейтинга применяется специальная система расчетов, в которой учитывается около 40 различных показателей. Эффективность деятельности структурных подразделений выявляется по методике, которая является единой для всей Федеральной службы судебных приставов России. К примеру, во время оценки состояния исполнительного производства рассматриваются такие составляющие, как фактическое исполнение, взыскание исполнительского сбора, налоговых платежей и штрафов специально уполномоченных органов.