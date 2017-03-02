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Экономика

На реконструкцию улицы Свердлова в Пскове выделят из госбюджета более 190 млн рублей

Администрация Псковской области и Федеральное агентство по туризму заключили соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Псковской области на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. 

Субсидия в размере более 190 млн рублей будет предоставлена в текущем году в целях софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности).

В рамках данного соглашения предусматривается проведение реконструкции улицы Свердлова с прилегающими парковыми зонами в городе Пскове.

Отметим, улица Свердлова является завершающим этапом в создании единого туристского маршрута вдоль крепостных стен Окольного города. Реконструкция позволит улучшить транспортную доступность к объектам туристского показа, а также обеспечить дополнительными парковочными местами туристские автобусы и индивидуальных туристов.

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