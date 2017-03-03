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Культура

Пушкинские места в гравюрах увидели жители Бежаниц

В бежаницком историко-культурном центре Философовых Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» экспонирует 40 линогравюр известного псковского графика Валентина Васильева, отпечатанных с авторских досок. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе заповедника Лидия Токарева.

Только что развёрнутая передвижная выставка будет работать в посёлке до 7 апреля.

Валентин Васильев. Март. Из собрания Пушкинского заповедника.

Пушкинские места — одна из главных тем творчества художника. Как отметила Лидия Токарева, сегодня, как и почти полвека назад (тогда работы псковского графика охотно публиковали многие СМИ), именно по этим «чёрно-белым картинкам» многие открывают для себя Святогорье.

Только за последние два года с этими работами стараниями музейщиков «Михайловского» познакомились жители и гости Минска (Белоруссия), Рождествено (Ленинградская область Российской Федерации), Мадрида (Испания), Тарту (Эстония), Пскова, Великих Лук, Опочки. Интерактивная выставка «В мастерской художника В. М. Васильева» из фондов и научного архива Пушкинского заповедника сейчас развёрнута и в Научно-культурном центре музея (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1).

Напомним, что Валентин Михайлович Васильев родился 9 февраля 1940 года в Пскове. Рисовал с детских лет. В 1958-1959 годах он учился в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной, позднее — в Ташкентском художественном училище, в Костромском педагогическом институте имени Н. А. Некрасова (художественно-графический факультет). В 1967 году В. М. Васильев был принят в Союз художников СССР, он принимал самое активное участие в организации Псковской детской художественной школы, а затем, в течение 10 лет, был её директором, а также создал псковскую школу графики.

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