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В Пскове простились с Почетным гражданином города Дмитрием Беляевым
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Общество

В Пскове простились с Почетным гражданином города Дмитрием Беляевым

В Пскове простились с Почетным гражданином города Дмитрием Беляевым. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, гражданская панихида прошла сегодня, 3 марта, в городском культурном центре. Проводить в последний путь выдающегося псковича пришли представители городской и региональной власти, общественных организаций, политических партий, родные и близкие усопшего, жители города.

Заместитель главы города Пскова Сергей Гаврилов и глава администрации муниципалитета Игорь Калашников выразили свои соболезнования родственникам Дмитрия Беляева и присоединились к траурному караулу.

От имени городских властей и псковичей со словами поддержки к присутствующим обратился   Игорь Калашников: «Сегодня мы провожаем в последний путь человека, вместе с которым уходит эпоха. Дмитрий Иванович был человеком слова и дела. За свой долгий жизненный путь многое сделал для города Пскова и его жителей. Это большая потеря мужа, отца, единомышленника».

Почетный гражданин города Пскова Анатолий Васильев также поделился теплыми воспоминаниями о покойном.

Депутат Псковского областного Собрания Анатолий Копосов назвал Дмитрия Беляева «ярким представителем руководителей города и области, который прошел весь путь - от рядового специалиста до руководящей должности, а также внес большой вклад в социально-экономическое развитие региона».

Дмитрий Беляев похоронен на кладбище Орлецы-1.

Напомним, Дмитрий Беляев был в 1968 году председателем Псковского горисполкома, в 1971-м - переведен на работу в Псковский облисполком и назначен заместителем председателя. С 1982 года и до ухода на пенсию был первым заместителем председателя Псковского облисполкома. С 1996 года стал активным членом Псковского областного Совета ветеранов войны и труда, в 2015 году избран членом президиума этой организации. Он награжден медалью «За доблестный труд», является кавалером двух орденов Трудового Красного Знамени. 15 июля 2016 года в ходе 73-й сессии Псковской городской Думы депутаты избрали Почетным гражданином Пскова Дмитрия Беляева.

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