До 6 градусов тепла и южный ветер обещают псковские синоптики 4 марта

18:07, 03 марта 2017, ПАИ

4 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -2 до +3 градусов, днем - от +1 до +6.

Атмосферное давление будет ниже нормы.