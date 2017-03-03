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Политика

Псковский молодёжный парламент определился с кандидатами в Палату молодых законодателей при Совете Федерации

Члены Молодёжного парламента при  Псковском областном Собрании депутатов на заседании 3 марта определились с кандидатами в Палату молодых законодателей при Совете Федерации РФ.  Ими стали Маргарита Андреева, Екатерина Круглова и Кирилл Кононов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Как пояснил коллегам председатель Молодёжного парламента Денис Матвеев, им нужно только выдвинуть кандидатов, а окончательное решение о представителе в Палате молодых законодателей примет спикер Псковского областного Собрания Александр Котов, выбрав одного из тройки.

Кроме того, на сегодняшнем заседании был избран ответственный секретарь Молодёжного парламента. Денис Матвеев сообщил, что работавшая на этой позиции Инна Гулько заняла должность, которая не позволяет ей продолжить свою деятельность в Молодёжном парламенте. Новым ответственным секретарём стала Екатерина Круглова.

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