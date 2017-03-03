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Общество

Коллекцию одежды по мотивам псковского народного костюма презентуют накануне 8 марта

5 марта, в преддверии Международного женского дня, в Дом офицеров Пскова жителям города представят праздничную программу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В 14:00 начнется концерт коллективов учреждения. Также откроется выставка «Весна и женщина похожи», в экспозицию войдут работы из архива фотолюбителя Михаила Егорова.

Фото с pskovgorod.ru

С 12:00 до 16:00 псковичей приглашают посетить выставку декоративно-прикладного творчества «Души и рук прекрасные творения». Здесь будут представлены произведения псковских мастериц: вышивка лентами, нитями, бисером, украшения и куклы ручной работы, коллекция женских платьев из павлопосадских платков.

«Неповторимый образ псковитянки создали Наталья Апанович и Марина Карпова посредством авторской коллекции одежды по мотивам народного псковского костюма. Берегите традиции, и традиции сберегут вас», - отметили организаторы.

Вход на мероприятия свободный.

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