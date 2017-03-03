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С момента образования члены Молодежного парламента при Псковском облсобрании реализовали 8 проектов

С момента образования члены Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов реализовали 8 проектов. Об этом сообщил председатель Молодёжного парламента, завуч и учитель информатики в псковской школе №10 Денис Матвеев на заседании 3 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Говоря о работе Молодежного парламента с начала созыва, Денис Матеев упомянул, что молодые парламентарии из муниципалитетов могут голосовать удаленно, чтобы каждый раз не приезжать, с использованием спецсвязи. По его словам, в основном, члены парламента занимались «изучением и анализом» действующего законодательства, сосредоточившись в итоге на проектной деятельности.

В частности, Денис Матвеев напомнил об организации проведения теста по Великой Отечественной войне,  проекте «Автопробег за мир» (Берлин - Москва). В этом году также состоится международный автопробег  «За дружбу», который пройдёт по территории Пскова, Санкт-Петербурга, Белоруссии, Польши и Германии. Также Денис Матеев рассказал о проекте «Мониторинг удовлетворенности молодых специалистов образования Псковской области», он продлится до 1 мая, а итоги будут озвучены летом.

В рамках образовательной деятельности парламентарии принимали участие в заседании комитетов Псковского областного Собрания, устраивали семинары, один из них касался тайм-менеджмента. «Для начинающих политиков это очень важно», - подчеркнул председатель Молодежного парламента.

В рамках организационно-аналитической деятельности молодые парламентарии принимали участие во всевозможных благотворительных акциях, круглых столах, встречах с органами государственной власти и так называемых «общих акциях» - массовых мероприятиях, флешмобах. В частности, в рамках одного из заседаний круглого стола члены парламента обсуждали, какие книги следует читать молодому поколению, а какие - нет.

Денис Матеев также сообщил, что Молодёжный парламент заключил соглашения с УМВД России по Псковской области,  с «Деловой Россией», с комитетом Псковской области по труду и занятости населения, с которым будет реализован проект, касающийся рабочих профессий.

Кроме того, молодые псковские парламентарии взаимодействуют с коллегами из других регионов в рамках Молодежного парламента при Госдуме РФ.

«Нам помогают наши старшие товарищи - депутаты Псковского областного Собрания. Хотелось бы отдельно поблагодарить председателя ПОС Александра Котова и нашего куратора Виктора Остренко», - добавил Денис Матвеев.

«Деятельность Молодежного парламента получается плодотворной и те, кто включился  в работу, получают от членства в парламенте то, что хотели, однако есть те, кто активно в работу не включился. В связи с этим сегодня мы рассмотрим вопрос о ротации кадров», - заключил он.

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