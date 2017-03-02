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Псковичи завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по мини-футболу среди школьных команд Северо-Запада

Псковские спортсмены стали лучшими на Всероссийских соревнованиях по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций Северо-Западного Федерального округа в 2016–2017 годах (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»). Об этом сообщается на сайте Ассоциации мини-футбола России.

В состязаниях среди юношей 1999–2000 годов рождения победу одержал псковский лицей № 4, среди юношей 2001–2002 годов – школа № 18 города Пскова. Кроме того, команда Опочецкого района завоевала «бронзу» среди футболистов 2003-2004 годов рождения, а команда Пустошкинского центра образования заняла четвертое место в категории 2005-2006 годы рождения.

В соревнованиях девушек 1999–2000 годов рождения четвертое место заняли спортсменки из Палкинской школы, «золото» у девушек 2001-2002 годов и «бронзу» у девочек 2005-2006 годов получили ученицы Псковского педагогического комплекса. Бежаницкие школьницы стали четвёртыми среди девочек 2003–2004 годов рождения.

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