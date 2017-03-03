0
15:04
Александр Котов назвал плодотворной работу Молодежного парламента при облсобрании
13:59
Псковский политкалендарь: Февраль 2017 года
12:09
Отреченie (ЛОНГРИД)
15:07
Февральские тезисы
18:38
Что же будет с «Родиной»
17:37
Виктор Антонов: Депутаты должны говорить о проблемах
16:51
Александр Котов: Депутаты должны рассказывать о том, что заботит избирателей, а не их лично
Еще новости
Политика

Спикер Псковского облсобрания уверен, что ротация кадров пойдёт на пользу Молодёжному парламенту

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов поддержал намерение провести ротацию кадров в Молодёжном парламенте. «Это пойдёт на пользу», - заявил он на заседании парламента 3 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Отметим, что одним из вопросов повестки дня сегодня является ротация кадров. Необходимость её проведения председатель Молодёжного парламента Денис Матвеев объяснил тем, что не все члены этого органа активно включились в работу.

«Могут появиться активные молодые люди, которые будут вам помогать, - отметил Александр Котов. - У вас уже появились лидеры, имена которых  на слуху. А тем, кому это неинтересно, им не надо себя истязать, лучше выйти из состава и заняться другой деятельностью».

Он напомнил о победе на выборах в Псковское областное Собрание теперь уже бывшего члена Молодёжного парламента Лидии Драгуновой, назвав её закономерной. «Могу сказать, что избирательную кампанию она вела добросовестно и своими ногами свой округ исходила. У каждого из вас такая возможность есть», - подчеркнул Александр Котов.

Он обратил внимание молодых парламентариев на то, что в этом году 21 муниципальном образовании области пройдут выборы в районные собрания и пригласил их принять участие в Школе кандидата и предварительном голосовании партии «Единая Россия».

«Есть свои механизмы для участия в выборах и у ЛДПР, и у «Справедливой России». Вам в выборах в обязательном порядке необходимо участвовать, даже если вы не одержите победу, то в любом случае для вас это будет хороший опыт», - подчеркнул спикер областного Собрания.

Он пожелал членам Молодёжного парламента успехов,  а тем, кто хочет проявить себя на депутатском поприще, когда-нибудь получить депутатские мандаты. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов назвал плодотворной работу Молодежного парламента при облсобрании
03 марта 2017
Александр Котов назвал плодотворной работу Молодежного парламента при облсобрании
Александр Котов: Депутаты должны рассказывать о том, что заботит избирателей, а не их лично
28 февраля 2017
Александр Котов: Депутаты должны рассказывать о том, что заботит избирателей, а не их лично
Депутаты увеличили план по доходам областного бюджета почти на 3 млрд рублей
28 февраля 2017
Депутаты увеличили план по доходам областного бюджета почти на 3 млрд рублей
Александр Васильев анонсировал приём заявок от граждан на включение объектов в партийную программу «Городская среда»
28 февраля 2017
Александр Васильев анонсировал приём заявок от граждан на включение объектов в партийную программу «Городская среда»
Виктор Антонов – Олегу Брячаку: Зачем так изнурять себя? (ВИДЕО)
28 февраля 2017
Виктор Антонов – Олегу Брячаку: Зачем так изнурять себя? (ВИДЕО) 47
Новая политическая реальность
28 февраля 2017
Новая политическая реальность 12
Андрей Калинин назначен главным федеральным инспектором по Псковской области
27 февраля 2017
Андрей Калинин назначен главным федеральным инспектором по Псковской области 5
Спикера Псковского облсобрания трех созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации
27 февраля 2017
Спикера Псковского облсобрания трех созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации

Идет загрузка...