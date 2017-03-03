Спикер Псковского облсобрания уверен, что ротация кадров пойдёт на пользу Молодёжному парламенту

14:49, 03 марта 2017, ПАИ

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов поддержал намерение провести ротацию кадров в Молодёжном парламенте. «Это пойдёт на пользу», - заявил он на заседании парламента 3 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Отметим, что одним из вопросов повестки дня сегодня является ротация кадров. Необходимость её проведения председатель Молодёжного парламента Денис Матвеев объяснил тем, что не все члены этого органа активно включились в работу.

«Могут появиться активные молодые люди, которые будут вам помогать, - отметил Александр Котов. - У вас уже появились лидеры, имена которых на слуху. А тем, кому это неинтересно, им не надо себя истязать, лучше выйти из состава и заняться другой деятельностью».

Он напомнил о победе на выборах в Псковское областное Собрание теперь уже бывшего члена Молодёжного парламента Лидии Драгуновой, назвав её закономерной. «Могу сказать, что избирательную кампанию она вела добросовестно и своими ногами свой округ исходила. У каждого из вас такая возможность есть», - подчеркнул Александр Котов.

Он обратил внимание молодых парламентариев на то, что в этом году 21 муниципальном образовании области пройдут выборы в районные собрания и пригласил их принять участие в Школе кандидата и предварительном голосовании партии «Единая Россия».

«Есть свои механизмы для участия в выборах и у ЛДПР, и у «Справедливой России». Вам в выборах в обязательном порядке необходимо участвовать, даже если вы не одержите победу, то в любом случае для вас это будет хороший опыт», - подчеркнул спикер областного Собрания.

Он пожелал членам Молодёжного парламента успехов, а тем, кто хочет проявить себя на депутатском поприще, когда-нибудь получить депутатские мандаты.