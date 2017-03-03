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Александр Котов назвал плодотворной работу Молодежного парламента при облсобрании

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов назвал плодотворной работу Молодежного парламента. Об этом спикер ПОС сказал на заседании  3 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Могу сказать, что ваша работа была достаточно плодотворной. Нынешний состав Молодежного парламента в лучшую сторону отличается от того, что был раньше. Молодежный парламент создавался для того, чтобы дать возможность молодым людям проявить себя в публичной деятельности, научиться политической, парламентской работе. Теперь каждый из вас может задать себе вопрос - получилось ли у вас достичь запланированного», - обратился к собравшимся Александр Котов.

Также он отметил, что заявленное намерение подготовить закон Псковской области о государственной молодежной политике - серьезная и непростая задача, при выполнении которой Молодежному парламенту потребуется помощь коллег из ПОС.

Кроме того, на заседании прозвучали отчеты о работе всех комитетов Молодежного парламента. «Отчеты необходимы для того, чтобы зафиксировать результаты работы в прошедшем году, чтобы планы и возможности можно было реализовать в этом. Нас ждут мероприятия по подготовке и проведению процедур по формированию нового созыва Молодежного парламента», - сказал вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко и призвал присутствующих активнее высказывать свои предложения по этому поводу.

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