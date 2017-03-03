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Общество

Активисты «Убитых дорог» зафиксировали нарушения технологии при проведении весенних ремонтов в Пскове (ВИДЕО)

Активисты движения «Убитые дороги» по следам выступления руководителя управления городского хозяйства (УГХ) администрации Пскова Алексея Захарова объехали места, где проводится первоочередной ремонт дорожного полотна, и обнаружили грубые нарушения технологии. 

Напомним, заявлении руководителя УГХ, размещённом на официальном сайте муниципалитета, было сказано: «Мы приступили к ликвидации последствий контрастной по температурам зимы. Мониторинг УГХ, обращения псковичей в единую-дежурно-диспетчерскую службу, средства массовой информации и общественные организации легли в основу формирования перечня улиц для поддерживающего ремонта». Также в этом сообщении была описана технология производства работ: «В выбоины укладывается асфальт, перед этим производится выдувание воды, щебня и сора, просушивание поврежденного участка дороги, обработка существующей кромки асфальта и основания битумной эмульсией». Помимо этого, указывалось, что работы проводятся подрядными организациями, работающими по муниципальным контрактам. Подрядчики, в первую очередь, приступили к работам на улице Юбилейной и Чудской. 

«Мы увидели как проходил ямочный ремонт «по технологии», о которой говорил начальник УГХ, — рассказал Псковскому агентству информации общественники активист «Убитых дорог» Николай Мельков. — На всех участках, где были активисты не было мастеров и ответственных по участкам, а это значит, что все необходимые документы пишутся где то в другом месте. Документов на смесь тоже нет на месте, температура смеси на выпуске её с завода и на месте не контролируется: мастера же нет. Работы ведутся абы как, опять же ни кто не следит за работами, Акты об объемах работ ни кто на месте не пишет, даже не замеряет, что и сколько сделано».

Он добавил, что на улице Юбилейной общественники обнаружили, что поверхность дороги не подготавливается должным образом для укладки асфальта: не проводится фрезерование, выбоины нормально не осушаются: асфальт, который уже успел охладеть, закатывают в лужи. «При виде активистов рабочие сначала остановили процесс, но через какое-то время, поняв, что никто расходиться не собирается, продолжили закатывать асфальт в лужи. На объект приехали двое представителей УГХ, которые ответили, что работы проводятся согласно технологиям и комментировать наши претензии отказались», — отметил Мельков.

В Гаражном проезде, добавил он, общественникам предстала знакомая картина: там асфальт также закидывали в лужи лопатами. 

«Как раз совсем недавно обсуждался вопрос повышения штрафа дорожным организациям, и вот тут явный пример, как дорожные организации не выполняют требования законодательства в части проведения работ и безопастности дорожного движения.  Интересно, когда во Пскове станут «таким» дорожным компаниям выписывать штрафы по 500 тысяч рублей?», — добавил активист. 

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