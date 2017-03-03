Член псковского Молодежного парламента посетовал, что ему не хватает опыта законотворческой деятельности

16:24, 03 марта 2017, ПАИ

«Нам не хватает опыта парламентской и законотворческой деятельности», - посетовал член комитета по вопросам экономической политики Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Максим Афанасенко. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания 3 марта, на котором обсуждались планы Молодежного парламента на 2017 год.

«Здесь нам помогут встречи с представителями Псковского областного Собрания, органов представительной власти, с Избирательной комиссией Псковской области, круглые столы», - отметил Максим Афанасенко. Он также добавил, что состоится встреча с пресс-центром облсобрания и с государственно-правовым комитетом, лекция по социальному предпринимательству.

«Важно, чтобы все члены Молодёжного парламента принимали участие в этих мероприятиях», - подчеркнул он.