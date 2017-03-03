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Общество

В Пскове презентуют расширенные возможности нового филиала поликлиники на Киселёва

6 марта в 11:00 в Пскове на улице Киселёва, 8 состоится презентация расширения функциональных возможностей нового филиала городской поликлиники и открытие лаборатории. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Также накануне Международного женского дня региональное отделение Союза женщин России проведет акцию «Мир глазами женщин» в рамках программы «Духовность. Культура. Здоровый образ жизни». В частности, Псковскому терапевтическому отделению на Киселёва будут подарены 15 фоторабот, которые планируется использовать для постоянной выставки в медучреждении.

Это вторая подобная акция СЖР — ранее выставка «Я и моя Мама» была размещена в поликлинике № 3, в отделении гинекологии.

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