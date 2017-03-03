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Общество

Участники конкурса «Мистер Псков-2017» снялись в «теннисной» фотосессии

Для участников конкурса «Мистер Псков – 2017» провели «теннисную» фотосессию. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, съёмка прошла в Академии тенниса города Пскова.

  • Александр Малышев
    Фото: Татьяна Родина
  • Андрей Беляев
    Фото: Татьяна Родина
  • Андрей Беляев
    Фото: Татьяна Родина
  • Вадим Антипов
    Фото: Татьяна Родина
  • Вадим Антипов
    Фото: Татьяна Родина
  • Дмитрий Павленко
    Фото: Татьяна Родина
  • Дмитрий Павленко
    Фото: Татьяна Родина
  • Иван Суховский
    Фото: Татьяна Родина
  • Иван Суховский
    Фото: Татьяна Родина
  • Никита Зубков
    Фото: Татьяна Родина
  • Никита Зубков
    Фото: Татьяна Родина
  • Никита Тропин
    Фото: Татьяна Родина
  • Никита Тропин
    Фото: Татьяна Родина
  • Теннисная фотосессия участников конкурса «Мистер Псков 2017»
    Фото: Татьяна Родина

Напомним, что в настоящее время на сайте Псковского агентства информации продолжается интернет-голосование за участников конкурса.  

За звание «Мистер Псков» борются 7 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.

Организаторами конкурса выступают Медиахолдинг Псковской области, продюсерский центр «Королев продакшн» при участии сети клубов «С-фитнес», Академии тенниса Пскова и Бойцовского клуба.

Спонсоры:  магазин «Спортландия», туристическое агентство «CoralTravel» на Некрасова, 6, Аквапарк «Акваполис», ТК «Пик60», ЖК «Екропа», ТЦ «Максимус», фотостудия «Родина».

Информационная поддержка: Псковское агентство информации, радиостанции «7 небо» и «Радио Дача», газеты  «Псковская правда» и «Комсомольская правда». 

 
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