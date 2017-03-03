Участники конкурса «Мистер Псков-2017» снялись в «теннисной» фотосессии
Для участников конкурса «Мистер Псков – 2017» провели «теннисную» фотосессию. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, съёмка прошла в Академии тенниса города Пскова.
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
Напомним, что в настоящее время на сайте Псковского агентства информации продолжается интернет-голосование за участников конкурса.
За звание «Мистер Псков» борются 7 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.
Организаторами конкурса выступают Медиахолдинг Псковской области, продюсерский центр «Королев продакшн» при участии сети клубов «С-фитнес», Академии тенниса Пскова и Бойцовского клуба.
Спонсоры: магазин «Спортландия», туристическое агентство «CoralTravel» на Некрасова, 6, Аквапарк «Акваполис», ТК «Пик60», ЖК «Екропа», ТЦ «Максимус», фотостудия «Родина».
Информационная поддержка: Псковское агентство информации, радиостанции «7 небо» и «Радио Дача», газеты «Псковская правда» и «Комсомольская правда».