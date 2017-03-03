Псковские пожарные провели учебную эвакуацию из общежития с помощью автолестницы и «куба жизни»

16:44, 03 марта 2017, ПАИ

2 марта в общежитии Псковской общеобразовательной школы-интерната прошли показные пожарно-тактические учения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Учения прошли в рамках семинарских сборов с начальниками подразделений Государственной противопожарной службы Псковской области по подведению итогов за 2016 год и постановке задач на 2017 год. После теоретической части сборов начальники пожарно-спасательных частей перешли к практике - тушению условного пожара в здании общежития.

Выбор объекта учений не случаен. Как пояснил заместитель начальника регионального управления МЧС по государственной противопожарной службе подполковник внутренней службы Андрей Никулин, к обеспечению пожарной безопасности подобных учреждений особое отношение, ведь в них круглосуточно находится большое количество людей - как воспитанников, так и обслуживающего персонала, а тушение пожаров в таких зданиях имеет свои сложности.

По замыслу учений, в результате короткого замыкания электропроводки произошло загорание в спальном помещении. Продукты горения быстро заполнили помещения. При этом в здании находились ученики и преподаватели.

В 14:30 администрация школы-интерната по телефону сообщила диспетчеру Псковского пожарно-спасательного гарнизона о возникшем условном пожаре. Персонал школы организовал эвакуацию воспитанников через основные и эвакуационные выходы, включил систему оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Однако эвакуация оказалась затруднена из-за сильного задымления на втором и третьих этажах здания.

На место условного происшествия приехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей №№ 1, 2, 3 на автоцистернах и автолестнице. На момент их прибытия через оконные и открытые дверные проемы пожар условно распространился в соседние помещения.

Для спасения людей, а также для проведения разведки, поиска пострадавших и тушения были привлечены звенья газодымозащитной службы, которым удалось обнаружить несколько человек и вывести их в средствах индивидуальной защиты органов дыхания из опасной зоны. Несколько человек были эвакуированы по приставной трехколенной лестнице и с помощью автолестницы. Кроме того, условно один человек был спасен с помощью «куба жизни».

На месте условного пожара был развернут штаб пожаротушения, обеспечена бесперебойная подача воды, подано необходимое количество стволов на тушение и защиту. Через 25 минут он был потушен, люди эвакуированы.