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Культура

Сегодня в Пскове состоится девятый сеанс современной поэзии «Поэтопроектор»

Сегодня, 3 марта, в медиахолле Театрально-концертной дирекции Псковской области состоится девятый сеанс современной поэзии «Поэтопроектор». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, участниками мероприятия станут поэты Гали-Дана Зингер (выступит в прямом эфире по видеосвязи из Иерусалима) и Артем Верле, который презентует медиапроект «КАК/ЭТО», представляющий собой вивисекцию текстов поэта.

Начало встречи - в 19:00. Вход свободный

Гали-Дана Зингер - поэт, переводчик, редактор. Она родилась в Ленинграде, училась на театроведческом факультете Лениградского государственного института театра, музыки и кинематографии. В 1985 году переехала в Ригу, а в 1988-м – в Иерусалим. Автор семи поэтических книг на русском языке, её стихи публиковались в десятках периодических изданий в Израиле, России, Англии и Франции. Является автором трех поэтических книг на иврите, лауреатом премии Я. Цабана (1997) для пишущих на иностранных языках, премии «Поэзия 2000» и премии премьер-министра (2004) за книги стихов на иврите, переводчиком ивритской и англо-американской поэзии на русский язык, а также русской, англо-американской, польской и испанской поэзии на иврит. Участвует в международных фестивалях поэзии в Иерусалиме, Яффо и Мраре, международных биеннале поэтов в Москве. Кроме того, Гали-Дана Зингер - фотограф и художник, автор ряда визуальных проектов, осуществленных в Израиле, и Манифеста Неоэклектики (1991, совместно с Н. Зингером).

Артём Верле родился в 1979 году. Он окончил исторический факультет Псковского государственного педагогического института (2001) и аспирантуру по кафедре эстетики и этики Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена в Санкт-Петербурге, кандидат философских наук. Публиковался в журналах «Воздух», Textonly, «Новые облака», на сайтах Полутона, soloneba.com, Лиterraтура, Syg.ma, имеет научные публикации.

Артём Верле  участвовал в 11-м майском фестивале новых поэтов (Санкт-Петербург, 2013), XXI Пушкинском международном театральном фестивале (Псков, 2014), ландшафтном поэтическом фестивале «Пушкинские лаборатории» (Пушкин, Павловск, 2015, 2016), восьмом ежегодном международном фестивале «Поэтроника 2015» (Москва), XXIII фестивале свободного стиха (Санкт-Петербург, 2016). Он является куратором цикла сеансов современной поэзии в Пскове «Поэтопроектор», автором книги стихотворений «Хворост», лауреатом Малой премии «Московский счёт» (2015). Стихи переводились на польский, итальянский и испанский языки. Живёт в Пскове, работает преподавателем.

Встреча пройдёт в рамках проекта «Ветка», которая предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города.

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