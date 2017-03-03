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Общество

Псковичи остались довольны капремонтом крыши в доме по улице Свердлова

В Пскове в многоквартирном доме № 76 по улице Сердлова, который был построен в 1959 году, 2 марта состоялась приемка выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества - крыши. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Регионального оператора - Фонда капитального ремонта Псковской области, дом был включен в Сводный краткосрочный план реализации региональной программы капремонта на 2016 год.

Ремонт осуществляла подрядная организация ООО «Жилищный трест плюс». Сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной проектной документации составила 796 тыс. 343,21 рубля. Ремонтно-строительные работы проводились с 12 декабря 2016 года до 10 февраля текущего. Все этапы работ по капитальному ремонту проходили под контролем со стороны Фонда капитального ремонта.

Для приемки работ была сформирована комиссия, включающая, в том числе, и представителей жильцов дома. По итогам проверки собственники многоквартирного дома остались довольны качеством выполненных работ по капитальному ремонту крыши. Специалисты Регионального оператора, участвующие в приемке, отметили, что не каждый раз можно услышать столько благодарностей – жильцов домов абсолютно устроило качество новой крыши.

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