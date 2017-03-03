Виталий Климов в ПАИ-live: Лучший способ добраться до Африки - поехать на велосипеде

15:55, 03 марта 2017, ПАИ

«Я хотел попасть в Африку, оказался свободный месяцы, и я подумал, что лучшая возможность добраться до Африки - сесть на велосипед и поехать», - уверен гость проекта ПАИ-live Виталий Климов.

Отметим, что Виталий известен путешествием из Калининграда в Африку на велосипеде, которое состоялось в 2016 году. Тогда он проделал путь длиной в 4000 километров за 30 дней, а по дороге делился своими наблюдениями и фотографиями в «Живом журнале».

По словам Виталия Климова, до этого он предпринимал велосипедное путешествие из Калининграда в Бельгию. «Велопутешествие - лучший способ, чтобы посмотреть страны. На велосипеде особенно удобно путешествовать по Европе, потому что расстояния между городами небольшие. Есть возможность лучше узнать страну», - отметил Виталий Климов и признался, что пешком он ходить не любит, а велосипед - лучший транспорт.