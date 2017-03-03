Андрей Турчак провел первое заседание группы по подготовке к Госсовету РФ

15:52, 03 марта 2017, ПАИ

3 марта губернатор Псковской области Андрей Турчак провёл в Москве первое заседание подгруппы рабочей группы по подготовке к Государственному совету РФ. Оно состоится в мае под председательством президента России Владимира Путина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Всего в рабочую группу вошли представители пятнадцати субъектов РФ, федеральных министерств, представители науки, бизнеса, а также общественные деятели.

Цель заседания — подготовка основного доклада к совестному заседанию Госсовета и комиссии при президенте РФ по вопросу мониторинга достижения целевых показателей Российской Федерации, определенных главой государства «О мерах по исполнению указов президента Российской Федерации о социально-экономическом развитии России» по вопросу «О независимой системе оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги».

Кроме того, под руководством Андрея Турчака подгруппа разработает аналитические материалы и предложения по совершенствованию системы оценки качества социально-ориентированных организаций.

Форма независимой оценки качества услуг действует в регионе третий год подряд. Работу проводит организация-оператор — Псковский государственный университет. По итогам прошлого года была улучшена материально-техническая база нескольких организаций, обеспечена техническая возможность направления обращений граждан в электронном виде через сайт организаций и усилен контроль за соблюдением работниками порядка рассмотрения электронных обращений граждан.

Псковская область признана инновационной площадкой в реализации социально-значимых проектов, таких как сопровождение проживания граждан с ограниченными возможностями здоровья, семейное устройство детей-сирот, создание альтернативной модели учреждения социального обслуживания для пожилых и инвалидов и другие.