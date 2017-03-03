0
16:16
Участники конкурса «Мистер Псков-2017» снялись в «теннисной» фотосессии
15:39
Псковичей приглашают на заседание стендап-клуба
15:31
Стартовал ПАИ-live с путешественником, добравшимся из России в Африку на велосипеде (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
15:04
Александр Котов назвал плодотворной работу Молодежного парламента при облсобрании
14:55
Активисты «Убитых дорог» зафиксировали нарушения технологии при проведении весенних ремонтов в Пскове (ВИДЕО)
13:36
Как добраться из России в Африку на велосипеде расскажут в ПАИ-live сегодня в 15:30
13:14
В Пскове простились с Почетным гражданином города Дмитрием Беляевым
Еще новости
Общество

Андрей Турчак провел первое заседание группы по подготовке к Госсовету РФ

3 марта губернатор Псковской области Андрей Турчак провёл в Москве первое заседание подгруппы рабочей группы по подготовке к Государственному совету РФ. Оно состоится в мае под председательством президента России Владимира Путина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Всего в рабочую группу вошли представители пятнадцати субъектов РФ, федеральных министерств, представители науки, бизнеса, а также общественные деятели.

Цель заседания — подготовка основного доклада к совестному заседанию Госсовета и комиссии при президенте РФ по вопросу мониторинга достижения целевых показателей Российской Федерации, определенных главой государства «О мерах по исполнению указов президента Российской Федерации о социально-экономическом развитии России» по вопросу «О независимой системе оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги».

Кроме того, под руководством Андрея Турчака подгруппа разработает аналитические материалы и предложения по совершенствованию системы оценки качества социально-ориентированных организаций.

Форма независимой оценки качества услуг действует в регионе третий год подряд. Работу проводит организация-оператор — Псковский государственный университет. По итогам прошлого года была улучшена материально-техническая база нескольких организаций, обеспечена техническая возможность направления обращений граждан в электронном виде через сайт организаций и усилен контроль за соблюдением работниками порядка рассмотрения электронных обращений граждан.

Псковская область признана инновационной площадкой в реализации социально-значимых проектов, таких как сопровождение проживания граждан с ограниченными возможностями здоровья, семейное устройство детей-сирот, создание альтернативной модели учреждения социального обслуживания для пожилых и инвалидов и другие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Участники конкурса «Мистер Псков-2017» снялись в «теннисной» фотосессии
03 марта 2017
Участники конкурса «Мистер Псков-2017» снялись в «теннисной» фотосессии
Псковичей приглашают на заседание стендап-клуба
03 марта 2017
Псковичей приглашают на заседание стендап-клуба
Стартовал ПАИ-live с путешественником, добравшимся из России в Африку на велосипеде (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
03 марта 2017
Стартовал ПАИ-live с путешественником, добравшимся из России в Африку на велосипеде (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Александр Котов назвал плодотворной работу Молодежного парламента при облсобрании
03 марта 2017
Александр Котов назвал плодотворной работу Молодежного парламента при облсобрании
Активисты «Убитых дорог» зафиксировали нарушения технологии при проведении весенних ремонтов в Пскове (ВИДЕО)
03 марта 2017
Активисты «Убитых дорог» зафиксировали нарушения технологии при проведении весенних ремонтов в Пскове (ВИДЕО)
Как добраться из России в Африку на велосипеде расскажут в ПАИ-live сегодня в 15:30
03 марта 2017
Как добраться из России в Африку на велосипеде расскажут в ПАИ-live сегодня в 15:30
В Пскове простились с Почетным гражданином города Дмитрием Беляевым
03 марта 2017
В Пскове простились с Почетным гражданином города Дмитрием Беляевым
Персонал «Псковэнерго» подготовился к работе в условиях раннего паводка
03 марта 2017
Персонал «Псковэнерго» подготовился к работе в условиях раннего паводка

Идет загрузка...