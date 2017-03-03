Секреты успешного велопутешествия в 4 тысячи км раскрыл блогер Виталий Климов

16:07, 03 марта 2017, ПАИ

Секреты успешного велопутешествия в 4 тысячи километров раскрыл блогер Виталий Климов в эфире проекта ПАИ-live 3 марта.

Виталий известен путешествием из Калининграда в Африку на велосипеде, которое состоялось в 2016 году. Тогда он проделал путь за 30 дней, а по дороге делился своими наблюдениями и фотографиями в «Живом журнале».

«Я сделал бюджет в 10 евро в день, это около 630 рублей по текущему курсу. В эту сумму должно были «умещаться» все без исключения расходы, поэтому я минимизировал ночлеги в гостиницах, спал в спальном мешке, варил себе макароны и делал бутерброды с «нутеллой». Моей задачей было есть довольно много, потому что велопутешествие - большая потеря энергии. Вообще я ел много вредного, чего в обычной жизни себе не позволяю. Ещё ел овощи и фрукты все, которые встречал по пути. Для приготовления еды использовал переносную горелку», - рассказал Виталий Климов и добавил, что во время поездки похудел на 4-5 килограммов. Для приготовления еды он использовал переносную горелку.

По его словам, ночлег приходилось искать в незаметных местах. «Чаще всего - леса, поля, набережные. В общем, прятался подальше. Хостелы или кемпинги были только тогда, когда нужно было подольше остаться в городе, или была плохая погода», - отметил путешественник.