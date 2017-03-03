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Общество

Калининградский путешественник: Активная фаза подготовки велопоездки в Африку заняла неделю

Активная фаза подготовки поездки из Калининграда в Африку на велосипеде началась за неделю до старта, рассказал в прямом эфире проекта ПАИ-live Виталий Климов, известный этим состоявшимся в 2016 году путешествием. Тогда он проделал путь длиной в 4000 километров за 30 дней, а по дороге делился своими наблюдениями и фотографиями в «Живом журнале».

«Идея поехать у меня возникла за месяц, и я начал неторопливо готовиться», - рассказал Виталий Климов, говоря о том, как готовилась поездка. Он отметил, что весь его багаж весил около 10 кг, поэтому нужно было брать минимальное количество вещей.

«Что смотреть по городам, я не знал, поэтому проложил маршрут по основным точкам, где хотел побывать: Монако, побережье, увидеть Альпы и заехать вглубь Испании», - продолжил путешественник и добавил, что путь в Африку лежал через Гибралтар.

Он также рассказал, что под конец поездки «велосипед начал мстить». «Я не очень хорошо разбираюсь в технике, но до конца доехать я всё-таки смог», - сказал Виталий Климов. У него был бывший в употреблении велосипед за 270 евро, купленный в плохом состоянии. Перед поездкой путешественник просто привёл его «в более-менее приличное состояние». По его словам, это обычный шоссейный велосипед.

Отвечая на вопрос, выбрасывает ли он велосипеды после таких поездок, Виталий Климов сказал, что сначала хотел выбросить технику, потому что ремонтировать дороже, чем купить новый велосипед. «Но друг сказал: «Нет», мне его восстановили и сейчас я катаюсь на нём по городу», - отметил путешественник.

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