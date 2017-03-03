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Самым тяжёлым в путешествии из России в Африку оказалась необходимость вести блог, признался Виталий Климов

Самым тяжёлым в велопутешествии из России в Африку оказалась необходимость вести блог, признался блогер, фотограф и путешественник Виталий Климов в эфире проекта ПАИ-live 3 марта.

Напомним, Виталий известен путешествием из Калининграда в Африку на велосипеде, которое состоялось в 2016 году. Тогда он проделал путь длиной в 4000 километров за 30 дней, а по дороге делился своими наблюдениями и фотографиями в «Живом журнале».

«Это было самое тяжёлое в путешествии: нужно было находить интернет, электричество. Всё на коленке. У меня с собой были пять «пауэрбанков», подзаряжал гаджеты и хранилища энергии там, где это было возможно. Записи занимали где-то 2-3 часа в день, но я очень рад, что удалось сохранить воспоминания в полной мере. Было очень много событий, и благодаря ЖЖ удалось сохранить детали, которые забывались через 2-3 дня», - рассказал Виталий Климов.

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