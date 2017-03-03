Виталий Климов рассказал об отличиях путешествий по Европе и России

17:21, 03 марта 2017, ПАИ

«Путешествие по Европе — это не путешествие по России, где расстояние между городами может исчисляться сотнями километров. Там ты за сутки можешь проехать много городов, а то и стран», - рассказал в прямом эфире проекта ПАИ-live Виталий Климов. Напомним, он известен путешествием из Калининграда в Африку на велосипеде, которое состоялось в 2016 году. Тогда он проделал путь длиной в 4000 километров за 30 дней, а по дороге делился своими наблюдениями и фотографиями в «Живом журнале».

Отметим, Виталий Климов - фотограф, он снимает свадьбы и корпоративы, и в перерыве между съемками поехал в путешествие.

Отвечая на вопрос о том, не страшно ли ему было одному в Африке или Европе, гость ПАИ-live сказала, что сейчас его «пугают Россией». «Африкой меня пугали, но я ехал в Морокко, это очень безопасная страна с доброжелательными людьми», - подчеркнул он и посоветовал начинающим путешественникам ехать сначала с небольшими переходами — не по 150 км, а по 50 км.

Что касается страховки на случай ЧП, Виталий Климов заявил, что в Европе очень доброжелательные люди, у всех есть смартфон, и «узнать номер консульства - это 2 минуты». «Ну, у меня была с собой аптечка...» - добавил он.

Также путешественник рассказал о нестандартных случаях во время поездки, например, о том, как в первый день лиса украла его ботинок. «Проснулся – нету», - вспомнил он.

Самой большой сложностью Виталий Климов назвал то, что во время путешествия по Чехии весь день шёл дождь.