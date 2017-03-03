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Общество

Путешественник из Калининграда заехал в Псков по пути на Кольский полуостров

Путешественник из Калининграда Виталий Климов заехал в Псков по пути на Кольский полуостров. На север молодой человек едет, чтобы увидеть полярное сияние. Об этом он рассказал в эфире ПАИ-live 3 марта.

Отметим, что Виталий известен путешествием из Калининграда в Африку на велосипеде, которое состоялось в 2016 году. Тогда он проделал путь за 30 дней, а по дороге делился своими наблюдениями и фотографиями в «Живом журнале».

На этот раз 15-дневное путешествие в 5 тысяч километров Виталий Климов решил предпринять на автомобиле. По пути он заедет в Санкт-Петербург, Карелию и Финляндию. Осуществить мечту ему помогает компания «Мегафон», которая спонсирует новую поездку блогера. Виталий Климов признался, что впервые путешествует по России на автомобиле.

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