Путешественник Виталий Климов сравнил дороги Пскова с латвийскими

18:15, 03 марта 2017, ПАИ

Путешественник Виталий Климов, проехавший путь из Калининграда в Африку на велосипеде, сравнил дороги Пскова с латвийскими. Свое мнение он высказал в эфире ПАИ-live.

На вопрос о впечатлении от увиденного в Пскове собеседник агентства ответил: «Первое, что приходит на ум, - это ваши дороги, печальные, наверное, часто обсуждаемые в Сети. Стал ездить по городу и стало страшно за машину, потому что такого же качества дороги есть, наверное, только в Латвии и больше нигде. В Калининграде давно уже дороги лучше».

При этом Виталий Климов отметил: «Но здесь очень интересная архитектура, здания, посмотрели Псков, Изборск».