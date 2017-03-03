«Забытое диско» вспомнят псковские филофонисты 5 марта

17:25, 03 марта 2017, ПАИ

5 марта в 14:00 в Псковской областной библиотеке (улица Профсоюзная, 2) пройдет очередное заседание клуба филофонистов. Темой встречи любителей виниловых пластинок станет «Забытое диско». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Вниманию собравшихся будет представлена выставка книг, газетных и журнальных статей, грампластинок из коллекции библиотеки и частных коллекций членов клуба «Эдисон».

«Когда, в середине 70 – х годов XX века упал интерес к рок-музыке, утратившей танцевальную сущность рок-н-ролла, возник новый социальный феномен (через коктейльные бары, ночные клубы, частные вечеринки, открытые по выходным только для приглашённых) – диско. Новая публика не слушала рок, в то же время она хотела и умела танцевать. Чтобы ей угодить, клубы меняли репертуар на востребованные в её среде фанк, соул и ритм-энд-блюз, а также латиноамериканских исполнителей. Так постепенно был заложен фундамент для танцевальной музыки нового десятилетия», - напомнили организаторы встречи.

Первоначально музыка диско представляла собой не отдельный жанр, а сочетание самых разнообразных танцевальных жанров. Возникнув в США, диско очень быстро распространялось по всему миру. В конце 70-х года прошлого века на диско приходилось до 40 % синглов, попадавших в чарты, а индустрия диско оценивалась в четыре миллиарда долларов (то есть дороже, чем кино, телевидение или профессиональный спорт).

Например, группа ABBA за время своей творческой деятельности с 1972-1982 годы выпустила свыше 350 миллионов пластинок. Их число уступает только Beatles. Рекорд не побит до настоящего времени. «The Visitors», первый альбом, выпущенный в 1981 году на компакт диске (CD), был продан в количестве больше двадцати миллионов экземпляров. Выпуск и продажа альбомов ABBA превышала треть годового национального дохода в Швеции, уступая только доходам концерна Volvo.

5 марта состоится 11-ое заседание клуба, координатором которого является псковский филофонист Алексей Моркин. Предыдущая встреча была посвящена последним приобретениям участников клуба «Эдисон», обмену опытом приобретения пластинок, ее участники также говорили об аппаратуре для прослушивания винила.

Гостями заседания стали филофонисты из Таллина и Риги, занимающиеся восстановлением винтажных проигрывателей и усилителей, имеющие в своем аудио-хозяйстве много различных вариантов систем. «Было интересно и познавательно послушать людей, подкованных технически - их взгляд на решение вечного уравнения «проигрыватель-фонокорректор-усилитель-акустические системы», - отметили в библиотеке.

Напомним, клуб любителей виниловых пластинок создан на базе отдела литературы по культуре и искусству Псковской областной универсальной библиотеки.

Вход на предстоящее мероприятие свободный.