В Великих Луках планируют вплотную заняться преображением микрорайонов и дворов

22:44, 03 марта 2017, ПАИ

В январе и феврале депутаты Великолукской городской Думы, члены общественной организации «Возрождение Псковского края», провели традиционные встречи на своих округах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации, за это время народные избранники выявили существующие проблемы, заручились поддержкой общественных советников главы города.

На организационной встрече главы города и советников, которая состоялась в Доме культуры Ленинского комсомола, депутаты поделились впечатлениями о проделанной работе.

«На протяжении нескольких месяцев идет успешное формирование института общественных советников главы города, – отметил первый заместитель главы города, депутат великолукской городской думы Сергей Гусев. – Во время моих встреч во дворах, общения с жителями домов великолучане неоднократно отмечали, что это хорошая инициатива, которая имеет большое будущее. Но важно понимать, что это будущее зависит от нас с вами, от того, насколько успешно мы наладим наше взаимодействие».

Сергей Гусев напомнил, что за последние годы город значительно изменился к лучшему, реализованы многие важные проекты в сфере образования, культуры, спорта, инфраструктуры. «Теперь от общего мы идем к частному: настало время вплотную заняться преображением микрорайонов и дворов. Тем более, что впереди весна, – сказал он. – И здесь самая главная роль отводится вам, уважаемые советники. Ведь никто лучше самих людей не знает, что именно надо сделать в каждом конкретном дворе: посадить цветы, поставить детские площадки или провести асфальтирование. Поэтому, чтобы результат вложения бюджетных средств был максимально эффективным, необходимо ориентироваться в первую очередь на пожелания самих людей».

Именно по этой причине, подчеркнул Сергей Гусев, советники выбираются демократическим путем. На сходах жители дома сами решают, кто будет говорить от их имени и представлять их интересы. «Тот факт, что они выбрали вас, говорит о том, что на вас лежит большая ответственность. Зная многих из вас, не сомневаюсь, что вы с ней справитесь, – отметил первый заместитель главы города. – Тем более, что у вас будет не только весомое звание общественных советников главы города, но и полномочия. Например, составлять план первоочередных мероприятий по благоустройству двора, определять их очередность и контролировать их выполнение. Таким образом, вы будете принимать непосредственное участие в управлении своим двором».

Сергей Гусев выразил уверенность, что такой механизм общественного контроля при содействии депутатов великолукской городской думы позволит максимально реализовать наказы великолучан.

«Считаю, что все это позволит нам выйти на качественно новый уровень взаимодействия, – подчеркнул он. – Сюда пришли люди неравнодушные, у которых уже есть планы, идеи, предложения. Поэтому предлагаю всем быть готовыми не только ставить проблемы, но и напрямую включаться в их решение».