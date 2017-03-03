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Общество

Сотрудникам Псковского филиала Академии ФСИН напомнили алгоритм действий на пожаре

2 марта в рамках проведения профессиональной подготовки в Псковском филиале Академии ФСИН России представители регионального управления МЧС провели занятия с сотрудниками вуза. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, темами для обсуждения стали «Действия сотрудников при возникновении пожара. Эвакуация людей и имущества», «Основные требования безопасности людей при нахождении на водных объектах».

Фото с 60.mchs.gov.ru

В ходе проведения занятий государственный инспектор Псковской области по пожарному надзору довел до сотрудников академии порядок эвакуации людей и обязанности работников в случае пожара. Также был показан видеоролик «Порядок эвакуации людей при пожаре».

Кроме того, главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах Государственной инспекции по маломерным судам привел статистические данные о гибели людей на реках и озерах региона, напомнил основные требования безопасности при нахождении на водных объектах в зимний период, продемонстрировал видеоролик о действиях при провале под лед.

Фото с 60.mchs.gov.ru

Помимо этого, сотрудники вуза получили памятки по действиям населения при получении сигналов гражданской обороны.

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