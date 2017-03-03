Николай Козловский: Юбилей Великих Лук придал новый импульс развитию города

17:49, 03 марта 2017, ПАИ

850-летие первого упоминания Великих Лук в летописи, которое прошло в 2016 году, позволило придать городу «новый импульс развития», заявил глава города Великие Луки Николай Козловский во время организационной встречи со своими общественными советниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По его словам, муниципалитет успешно участвует во многих федеральных и региональных программах. Например, программа «Чистая вода» позволила укрепить материальную базу МП «Водоканал», провести капитальные ремонты водоводов, в том числе участка городского кольцевого водовода. «Водоканал отказался от хлора, перешел на современную технологию очистки питьевой воды, так что все эти мероприятия позволили не только улучшить снабжение горожан питьевой водой, но и улучшить качество воды. А качественная вода – это здоровье нашего населения», – напомнил глава города.

Помимо этого, Николай Козловский отметил, что успешно реализуется программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, за последние годы тысячи великолучан получили новые квартиры. Проведена большая работа по капитальному и текущему ремонту дорог с асфальтовым покрытием, тротуаров, дворовых территорий. Продолжается строительство путепровода через железнодорожные пути.

«За последние годы в сфере образования был проведен большой объем работы, капитально отремонтированы две школы, проводится текущий ремонт учебных образовательных учреждений», – сказал Николай Козловский, отметив, что также все городские школы оборудованы компьютерами и современной техникой. Он подчеркнул, что великолукское образование является лучшим не только в Псковской области, но и на всем Северо-Западе, а выпускники поступают в лучшие вузы страны.

В сфере образования, помимо школ, большое внимание городские власти уделяют дошкольным учреждениям: за последние годы открыты новые корпуса детских садов, созданы дошкольные отделения и группы, что позволило ликвидировать очереди в детсады для детей от трех лет и стало стимулом для развития экономики, ведь многие мамы смогли отдать детей в сад и выйти на работу, продолжил глава Великих Лук.

В сфере здравоохранения, рассказал Николай Козловский, была капитально отремонтирована поликлиника № 1, хирургический корпус на улице Пушкина, роддома, детская городская больница, создано сосудистое отделение. Причем, уточнил он, ремонтные работы сопровождались оснащением учреждений здравоохранения современной аппаратурой.

Что касается сферы культуры, то, по словам главы города, удалось провести капитальный ремонт здания Дома культуры, где как раз проходила встреча с общественными советниками. Также планово проводятся ремонты городских библиотек, учреждений дополнительного образования, ведется реконструкция драматического театра, в котором также появится новое оборудование, закончен первый этап реконструкции Великолукской крепости, сейчас идет подготовка к второму этапу, добавил он.

Далее он сообщил, что значительно изменилась к лучшему ситуация со спортивными учреждениями: построен и сдан в эксплуатацию спортивный комплекс на улице Ботвина, предназначенный для стрельбы из лука и игровых видов спорта – волейбола, баскетбола. В Заречном районе сдан в эксплуатацию комплекс, где играют в большой теннис, на острове Дятлинка - спортивно-оздоровительный комплекс открытого типа, проведен капремонт стадиона «Экспресс». Кроме того, в Великих Луках появилась профессиональная футбольная команда «Луки-Энергия», которая отстаивает честь города и радует болельщиков победами.

Затем глава Великих Лук поделился с советниками и планами на будущее, в которых есть строительство новой школы и детского сада. Уже началось возведение спорткомплекса в Северном микрорайоне с бассейном и ледовой ареной, в Зеленой зоне начато строительство велоцентра.

«В целом по городу проделана большая работа, но, тем не менее, мы должны больше внимания уделять тем территориям, где проживают наши горожане, – заявил Николай Козловский. – А городская власть должна находить новые формы взаимодействия с населением, привлекать как можно больше активных, опытных великолучан к управлению городом. Поэтому я обратился к депутатам, чтобы они провели встречи во дворах, на улицах с горожанами, которые предлагали своих кандидатов в общественные советники главы города».

Он указал на необходимость проведения кропотливой работы по благоустройству дворовых и прилегающих территорий, улиц: «Это непростая работа, которая требует и энергии, и терпения, и выдержки». Николай Козловский предложил своим общественным советникам составить не только текущий план работы, но и перспективный.

«Надеюсь, что наша работа будет плодотворной, направленной на дальнейшее развитие нашего города», – подытожил он и вручил удостоверения новым общественным советникам, которые пополнили ряды уже избранных.