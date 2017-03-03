0
18:07
До 6 градусов тепла и южный ветер обещают псковские синоптики 4 марта
17:37
Администрация Пскова открыла прием обращений по вопросам состояния дорог
16:46
В 2018 году ПсковГУ начнёт набор студентов на факультет «Лечебное дело»
16:32
ПАИ-live c трэвел-блогером из Калининграда Виталием Климовым (ВИДЕО)
16:16
Участники конкурса «Мистер Псков-2017» снялись в «теннисной» фотосессии
15:39
Псковичей приглашают на заседание стендап-клуба
15:31
Стартовал ПАИ-live с путешественником, добравшимся из России в Африку на велосипеде (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
Общество

Полистовский заповедник обновил ассортимент сувенирной продукции

Полистовский заповедник обновил ассортимент сувенирной продукции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Появилась серия новых кружек. Они выполнены в фирменных цветах заповедника, а каждый рисунок на них сделан вручную. На кружках изображены растения и животные-обитатели болот. Кроме того, изготовлены новые магниты, которые познакомят туристов с пернатыми обитателями Полистовья. Для любителей делать записи появились блокноты на спирали с изображением обитателей заповедника.

Все сувениры можно приобрести в визит-центре заповедника в посёлке Бежаницы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До 6 градусов тепла и южный ветер обещают псковские синоптики 4 марта
03 марта 2017
До 6 градусов тепла и южный ветер обещают псковские синоптики 4 марта
Администрация Пскова открыла прием обращений по вопросам состояния дорог
03 марта 2017
Администрация Пскова открыла прием обращений по вопросам состояния дорог 1
В 2018 году ПсковГУ начнёт набор студентов на факультет «Лечебное дело»
03 марта 2017
В 2018 году ПсковГУ начнёт набор студентов на факультет «Лечебное дело»
ПАИ-live c трэвел-блогером из Калининграда Виталием Климовым (ВИДЕО)
03 марта 2017
ПАИ-live c трэвел-блогером из Калининграда Виталием Климовым (ВИДЕО)
Участники конкурса «Мистер Псков-2017» снялись в «теннисной» фотосессии
03 марта 2017
Участники конкурса «Мистер Псков-2017» снялись в «теннисной» фотосессии 2
Псковичей приглашают на заседание стендап-клуба
03 марта 2017
Псковичей приглашают на заседание стендап-клуба
Стартовал ПАИ-live с путешественником, добравшимся из России в Африку на велосипеде (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
03 марта 2017
Стартовал ПАИ-live с путешественником, добравшимся из России в Африку на велосипеде (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Александр Котов назвал плодотворной работу Молодежного парламента при облсобрании
03 марта 2017
Александр Котов назвал плодотворной работу Молодежного парламента при облсобрании

Идет загрузка...