Полистовский заповедник обновил ассортимент сувенирной продукции

17:35, 03 марта 2017, ПАИ

Полистовский заповедник обновил ассортимент сувенирной продукции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Появилась серия новых кружек. Они выполнены в фирменных цветах заповедника, а каждый рисунок на них сделан вручную. На кружках изображены растения и животные-обитатели болот. Кроме того, изготовлены новые магниты, которые познакомят туристов с пернатыми обитателями Полистовья. Для любителей делать записи появились блокноты на спирали с изображением обитателей заповедника.

Все сувениры можно приобрести в визит-центре заповедника в посёлке Бежаницы.