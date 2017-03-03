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В 2018 году ПсковГУ начнёт набор студентов на факультет «Лечебное дело»

3 марта в Москве губернатор Псковской области Андрей Турчак принял участие в совещании помощника президента Российской Федерации Андрея Фурсенко по вопросу выполнения поручения президента об обеспечении Псковской области медицинскими кадрами. В заседании также приняли участие министр образования и науки РФ Ольга Васильева и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В ходе совещания Андрей Турчак доложил о мерах по сокращению дефицита кадров в здравоохранении, которые реализуются сегодня в регионе. В их числе социальный пакет медицинских работников, целевая подготовка специалистов в медвузах страны и на базе Псковского государственного университета, где несколько лет назад была запущена программа подготовки кадров по направлениям «медицинская биохимия» и «медицинская кибернетика».

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что регион много сделал для решения кадровой проблемы, и заверила, что Минздрав готов к подписанию соглашения о создании базовой кафедры клинической медицины на базе Псковской областной клинической больницы.

Кроме того, регион получил поддержку со стороны Министерства образования и науки РФ. При участии ведомства в ПсковГУ будет открыт факультет «Лечебное дело». До 15 марта регион отправит заявку на лицензирование этой образовательной программы. Андрей Турчак также заручился поддержкой Ольги Васильевой в приобретении для факультета необходимого учебного оборудования.

Кроме того, губернатор подписал заявку на получение контрольных цифр приема абитуриентов в Псковский госуниверситет на 2018 год по программе «Лечебное дело».

«В течение четырех лет в рамках решения кадрового вопроса в медицине мы плотно занимались созданием возможности организовать обучение медиков у нас, в Пскове. Сегодня при поддержке Минздрава и Минобрнауки мы полностью к этому готовы», — подчеркнул Андрей Турчак.

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