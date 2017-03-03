Псковский избирком и Молодежный парламент подписали соглашение о сотрудничестве

17:07, 03 марта 2017, ПАИ

3 марта Избирательная комиссия Псковской области и Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов заключили Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Документ подписали председатель избиркома Николай Цветков и председатель Молодежного парламента Денис Матвеев во время заседания Молодежного парламента, сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии региона.

Обе стороны выразили заинтересованность в совместной работе. По их мнению, создание единого механизма взаимодействия будет способствовать повышению электоральной активности молодежи, совершенствованию областного законодательства в сфере реализации избирательных прав молодежи, проведения совместных мероприятий и акций, направленных на вовлечение молодежи в выборный процесс, формирования правовой культуры и правового просвещения жителей Псковской области, созданию условий для участия молодежи в политической жизни общества и преодолению абсентеизма.

Николая Цветков считает, что молодые люди должны активнее включаться в избирательный процесс и осознанно подходить к принятию решений в своей жизни, брать на себя ответственность за будущее своей страны и поэтому очень важно повышать участие молодежи в выборах не только как избирателей, но и как кандидатов в органы представительной и законодательной власти, как членов избирательной системы региона.

«Я уверен, что ребята готовы предлагать интересные, нужные, важные законодательные инициативы. Это соглашение, бесспорно, принесет пользу как избиркому, так и Молодежному парламенту. Молодежь получит возможность и опыт, а избирательная комиссия - активных участников избирательного процесса», - добавил председатель областного избиркома.

Напомним, что ранее областной избирком и представители региональных молодежных организаций определили основные направления по взаимодействию в 2017 году и включили в план работы совместные проекты, которые позволят привлечь как можно больше молодежи для участия в социологических опросах, конкурсах, играх, вебинарах, стажировках, тренингах, мастер-классах, круглых столах, а также провести традиционные парламентские дебаты и встречи с активом в выездных молодежных лагерях с целью качественного обмена опытом.