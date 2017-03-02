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Экономика

В Опочке задержали машины, которые везли запрещённые польские и турецкие товары из Москвы в Псков

Сегодня, 3 марта, на посту ГИБДД в Опочке должностные лица Россельхознадзора совместно с правоохранительными органами при проведении контрольно-надзорных мероприятий задержали две «Газели», перевозившие плодоовощную продукцию из Москвы в Псков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Товарно-транспортные документы на груз отсутствовали. При досмотре было обнаружено, что в машинах находится плодоовощная продукция порядка 8 тонн, происхождения Польши и Турции, что подтверждалось наличием маркировки на упаковочных коробках.

В настоящее время данные транспортные средства размещены на складе в Пскове для дальнейшего разбирательства.

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