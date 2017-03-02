В Печорском районе не пропустили через границу почти 19 тонн сливочного масла из Новой Зеландии

17:55, 03 марта 2017, ПАИ

В МАПП Шумилкино в Печорском районе не пропустили автомобиль, перемещавший в Узбекистан из Новой Зеландии почти 19 тонн сливочного масла. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Транзит груза был запрещён в связи с несоответствием информации о номере ветеринарного сертификата Новой Зеландии, указанной в предварительном уведомлении госветслужбы Латвии, сведениям в акте Продовольственно-ветеринарной службы Латвии о перегрузке товара и о номере ветсертификата, фактически сопровождающего товар. Оформлен акт о возврате груза.