В Великих Луках создадут актив общественных советников главы города

18:05, 03 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках будет создан актив общественных советников главы города. Такое предложение внес действующий общественный советник, кандидат педагогических наук, доцент великолукской физкультурной академии Александр Максимов на встрече с главой города Николаем Козловским, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Многих из присутствующих в этом зале я знаю, и уверен, что это люди неслучайные, люди активные, которым небезразлична судьба нашего города, – отметил Александр Максимов. – Создание института общественных советников было смелым и ответственным решением главы города, ведь даже на нашем первом собрании перед Новым годом ему было высказано столько предложений и вопросов, что сразу решить все просто невозможно. Выступили очень многие, и каждый старался поднять свою проблему – у кого-то во дворе автомобили паркуют на газонах и клумбах, кто-то говорил, что детскую площадку не там построили. У собравшихся здесь тоже наверняка много вопросов. Поэтому я внес предложение сформулировать все свои замечания и планы и представить в письменном виде в общественную приемную».

Как рассказал Александр Максимов, к этому предложению прислушались многие общественные советники, которые получили официальные удостоверения в январе. «Мне приятно отметить, что лед тронулся, мы встречались с депутатами, и многие предложения общественных советников «первого призыва» уже выполняются. То есть те проблемы, которые были высказаны – они уже на повестке дня, они уже решаются», – подчеркнул он.

«Армия советников большая, необходимо всех скоординировать и планомерно вести дальнейшую работу, – сказал Александр Максимов. – Поскольку у нас в городе 15 округов, целесообразно выбрать по одному наиболее авторитетному представителю от каждого округа, чтобы создать определенный актив, и в дальнейшем чаще собираться».

Он выразил надежду, что работа общественных советников будет эффективной и плодотворной, тем более, что теперь действует приемная, куда каждый общественный советник может прийти, высказать свои пожелания и поделиться опытом. Она находится по адресу: Великие Луки, улица Некрасова, 10, телефон 8(81153)- 3-73-10.