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Общество

Европейцы предпочли электроодеяла партнёрам

Исследовательский институт EMNID (Erforschung der öffentlichen Meinung - Marktforschung - Nachrichten - Informationen - Dienstleistungen) по заказу немецкой энергетической компании E.On провел среди жителей восьми европейских стран исследование о способах согрева замерзших ног. На первом месте оказались электроодеяла, на втором — партнеры. Результаты опроса в пятницу, 3 марта, приводит «Интерфакс».

В исследовании приняли участие около восьми тысяч человек — жители Германии, Великобритании, Италии, Чехии, Румынии, Швеции, Турции и Венгрии. Среди всех опрошенных технику предпочли 28 процентов, а греться с помощью спутника жизни любят 25 процентов.

В Греции партнера и грелку предпочли по 24 процента респондентов. Жители Центральной Европы больше полагаются на электротехнику — в Венгрии с ее помощью греются 44 процента опрошенных, в Румынии — 39 процентов. Британцы предпочитают прикладывать замерзшие конечности к партнеру — так поступает 31 процент подданных Соединенного Королевства.

Также среди вариантов ответа есть мешочки с зерном, подогреваемые в микроволновке, и водяные грелки, но их популярность оказалась низкой и достигла двузначных значений только в Швеции и Чехии.

Участниками исследования, проводившегося в декабре 2016 года, стали около восьми тысяч человек.

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