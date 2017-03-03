В Псковском музее-заповеднике открылась выставка графика, которого тут же «разоблачили» как скульптора

19:56, 03 марта 2017, ПАИ

В малом зале картинной галереи Псковского музея-заповедника открылась выставка профессора кафедры дизайна и рекламы, доцента Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Сергея Борисова «Графика. Отпечаток формы». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея, представляя автора выставки, заведующий сектором выставочных проектов Псковского музея-заповедника Николай Москалёв сказал, что Сергей Борисов занимается в основном формотворчеством, которое есть не что иное, как диалог художника с космосом.

По словам Николая Москалёва, формотворчество – удел очень зрелых художников… и детей, которые, как ни странно, иногда бывают более искушёнными в этом диалоге с космосом, чем, например, выпускники художественных вузов. Он считает, что эта выставка будет полезна не только для начинающих, но и для активно практикующих псковских художников – тем, что способна вдохновить их на новые творческие поиски.

Директор Псковского музея-заповедника Юрий Киселёв сказал, что новая выставка свидетельствует о многообразии художественной жизни не только в России, но и в Псковском музее, где даже самые искушённые или привередливые ценители искусства могут найти пищу для размышлений.

А псковский художник Анатолий Жбанов догадался, что все представленные на выставке графические работы свидетельствуют о том, что их автор является прежде всего скульптором.

Сергей Васильев посмеялся над тем, как быстро его «разоблачили», и подтвердил, что его графика – это доработанные скульптурные эскизы. Некоторые из них даже размещены рядом со скульптурами, созданию которых они послужили.

Анатолию Жбанову Сергей Васильев напомнил знаменитого британского скульптора Генри Мура, но автор выставки, хоть и поблагодарил за комплимент, согласился с такой высокой оценкой своего творчества лишь в том, что «каждый современный скульптор немного Генри Мур, как и каждый художник – немного Пабло Пикассо».

По словам Сергея Борисова, привычные нам зрительные образы постепенно подвергаются «стиранию», поэтому художник и пускается на поиски каких-то нерастиражированных форм, создавая необычные образы, отражающие не столько внешний, сколько наш внутренний мир – мир ощущений и переживаний. Если художнику удаётся воплотить свои ощущения в осязаемых формах и вызвать у зрителя новые ассоциации, - его сверхзадача выполнена, считает Сергей Борисов.

Отметим, что работы Сергея Борисова имеются в собраниях Государственного Русского музея, Государственного музея городской скульптуры (Санкт-Петербург), Центрального выставочного зала «Манеж» (Санкт-Петербург), в Управлении делами президента РФ (ФГУ Государственный комплекс «Дворец конгрессов»), в Константиновском дворце (Стрельна, Санкт-Петербург), в Музее петербургского авангарда (дом М.В. Матюшина), в Imatra Art Museum (Финляндия), а также в частных коллекциях России, США, Германии, Финляндии.

На выставке «Графика. Отпечаток формы» представлены более двадцати графических работ и несколько скульптур художника. Она продлится до 2 апреля.