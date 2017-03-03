Печорская детская школа искусств отмечает сегодня своё 70-летие

20:12, 03 марта 2017, ПАИ

Печорская школа – уникальное явление Псковской культуры. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском колледже искусств, постепенно развиваясь, Печорская школа искусств становилась центром музыкального образования не только города, но и района, так как имеет классы на селе: с. Киршино, п. Лавры, Па-никовичи, Новый Изборск. Сегодня её значимость в жизни населения трудно переоценить.

За 70 лет школу закончили 800 учащихся, из которых 72 – с отличием. 59 вы-пускников своей профессией избрали музыку, 15 преподавателей школы со-ставляют ее бывшие выпускники. Педагогический коллектив Печорской школы – это коллектив единомышленников, людей которые серьезно и вдум-чиво работают, ориентируясь на личность ученика.

Подавляющее большинство детей учатся успешно, с интересом относятся к занятиям, принимают участие во всех мероприятиях школы. Концерты, конкурсы, фестивали стали постоянной школьной практикой. Учащиеся Печорской детской школы искусств успешно участвуют в открытых конкурсах юных исполнителей, посвященных Н.А. Римскому-Корсакову и М.П.Мусоргскому, конкурсе классических ансамблей, областных олимпиадах по сольфеджио и музыкальной литературе, в концертах «Юные дарова-ния Псковщины».

Гордостью школы являются её творческие коллективы: хореографический коллектив «Надежда», детский хор. В школе разработана и успешно реализуется на практике программа «Музыка в школе и дома», цель которой – эстетическое воспитание всей семьи, музыкальное просвещение родителей, со-здание условий, благоприятствующих духовному развитию детей.

Сегодняшняя школа искусств ставит своей задачей построение целостной системы воспитания и образования, связывающей урочное и неурочное время. Школа поддерживает постоянный контакт с областной филармонией, зани-мается организацией концертов органной музыки. Учащиеся и преподаватели - частые гости в общеобразовательных школах, детских садах, Домах культуры, клубах и объединениях при районной библиотеке. Таким образом, реша-ется задача создания культуровоспитывающей среды не только в стенах школы, но и за ее пределами.

Центром образовательной системы Печорской школы искусств является личность ребенка. Основу воспитательных отношений учителя и ученика составляет личностный подход, вера в способности тех, кто делает только первые шаги в большое искусство.

Творческий коллектив Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова сердечно поздравляет с юбилеем администрацию Печорской школы искусств, педагогический состав, учащихся и их родителей и желает успехов и процветания, вдохновения, энергии и сил для реализации самых смелых творческих планов.