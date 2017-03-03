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Общество

В микрорайонах Пскова проходят мероприятия к Международному женскому дню

В микрорайонах Пскова начались мероприятия к Международному женскому дню. Так, в школе № 3 состоялся праздничный концерт для жителей Овсище и ДЭУ. Об этом Псковскому агентсву информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Творческие подарки по традиции приготовили учащиеся школы, воспитанники детского сада №28 «Искорка» и народный ансамбль «Родники». 

Свои поздравления женщинам микрорайона адресовал депутат Псковской городской Думы по округу №11 Григорий Стороненков. «Весна вдохновляет мужчин на подвиги, знаки внимания в ваш адрес, добрые слова и поступки. Роль женщины в современном мире возрастает: их все чаще можно встретить в бизнесе, политике и даже в армии. В нашем микрорайоне также наиболее активную жизненную позицию занимают именно женщины», - отметил депутат, пожелав представительницам прекрасного пола тепла, мира и благополучия.

В ходе мероприятия активным жительницам округа: родителям школьников и воспитанников детского сада, педагогам, председателям советов многоквартирных домов и ветеранских организаций - были вручены цветы.

Завтра в Псковском педагогическом комплексе (ППК) творческие коллективы образовательного учреждения поздравят жителей Завеличья. От имени городского парламента с приветственным словом выступит депутат, директор ППК Любовь Николаева.

Кроме того, 5 марта в Доме офицеров в 14.00 пройдет праздничный концерт и выставка.

 

 

 

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