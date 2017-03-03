Член Общественного совета при УМВД принял участие в литературно-художественной программе

20:39, 03 марта 2017, ПАИ

«Отречение» - так называлась литературно-художественная композиция с участием члена Общественного совета при УМВД России по Псковской области, заслуженного артиста России Виктора Яковлева. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, встреча проходила в областной универсальной научной библиотеке и была посвящена столетию со дня отречения императора Николая II от престола. А состоялось оно, как известно, в вагоне царского поезда на железнодорожной станции Пскова.

В зале собрались псковичи разных поколений и разных профессий. Среди них были и сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел. Авторы построили программу на исторических документах и дневниках, личной переписке императора, монографиях учёных-историков и постарались проанализировать не только само это событие, но и его предпосылки и последствия. Ведь оно положило начало новой эпохе в истории России.

На экране демонстрировались старые фотографии того периода, звучали стихи Осипа Мандельшама, Бориса Пастернака, Анны Ахматовой в исполнении Виктора и Нины Яковлевых, а также Натальи Петровой, актрисы Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина.

Представленная на суд зрителей программа не оставила их равнодушными. Общение с актерами продолжилось и после их выступления.