Жителям деревни Красные Горки Дедовичского района рассказали о противопожарной безопасности

20:49, 03 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 3 марта, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам совместно с корреспондентом редакции газеты «Коммуна» провели профилактический рейд в жилом секторе деревни Красные Горки Дедовичского района, эксплуатирующим печное отопление. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе данного рейда специалистом осуществлен подворовый обход шести домовладений и проведены индивидуальные беседы в ходе осмотра печного отопления.

В ходе профилактической работы проинструктировано 12 человек под роспись, распространено 32 листовки. Кроме того, был проведен инструктаж жителей о мерах пожарной безопасности в связи с приближением пожароопасного периода.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов, доведены обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования и порядок действий в случае возникновения пожара.